Убитого в Подмосковье спецназовца похоронят 6 июня

Похороны бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина пройдут 6 июня на Митинском кладбище.
"Похороны состоятся в четверг. Точное время станет известно позже", – цитирует Агентство "Москва" знакомого Белянкина Ивана Шуханова.
Трагический инцидент произошел в ночь на 2 июня. Бывший военнослужащий, ветеран боевых действий Никита Белянкин стал свидетелем драки возле одного из кафе вблизи Красногорска. Молодой человек попытался помочь мужчине, который в потасовке получил ножевое ранение.
Юноша выстрелил несколько раз в воздух из имевшегося при себе травматического пистолета, чтобы отпугнуть нападавших. Но вместо этого они переключились на самого молодого человека и принялись избивать его. А один из обидчиков ударил юношу ножом в область сердца, отчего тот скончался на месте. Все участвовавшие в драке люди скрылись.
Пострадавший, за которого заступился Белянкин, рассказал подробности трагедии. "Человек не прошел мимо. Пытался заступиться. Может быть, спас мне жизнь. Он негодяев спугнул, которые потом разбежались", – заявил Александр Сергеев, который находится в больнице.
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