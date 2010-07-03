Убитого в Подмосковье спецназовца похоронят 6 июня

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Похороны бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина пройдут 6 июня на Митинском кладбище.

"Похороны состоятся в четверг. Точное время станет известно позже", – цитирует Агентство "Москва" знакомого Белянкина Ивана Шуханова.

Трагический инцидент произошел в ночь на 2 июня. Бывший военнослужащий, ветеран боевых действий Никита Белянкин стал свидетелем драки возле одного из кафе вблизи Красногорска. Молодой человек попытался помочь мужчине, который в потасовке получил ножевое ранение.

Юноша выстрелил несколько раз в воздух из имевшегося при себе травматического пистолета, чтобы отпугнуть нападавших. Но вместо этого они переключились на самого молодого человека и принялись избивать его. А один из обидчиков ударил юношу ножом в область сердца, отчего тот скончался на месте. Все участвовавшие в драке люди скрылись.

Пострадавший, за которого заступился Белянкин, рассказал подробности трагедии. "Человек не прошел мимо. Пытался заступиться. Может быть, спас мне жизнь. Он негодяев спугнул, которые потом разбежались", – заявил Александр Сергеев, который находится в больнице.



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Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и о причинении тяжкого вреда здоровью. Правоохранители установили участников драки. Полицейские уже провели обыски, изъяли вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования.

После трагедии в баре "Бир Хаус", рядом с которым произошел инцидент, провели обыск и допросили персонал. Сейчас заведение закрыто, сквозь стеклянную дверь и окна можно рассмотреть только пустой зал.

К месту, где в ходе драки погиб Белянкин, его друзья, родственники и сотни местных жителей несут цветы и зажигают свечи. На импровизированном мемориале – портрет жизнерадостного парня.

Белянкин родился в столице, учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время Великой Отечественной войны. Служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии.

