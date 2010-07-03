Ходатайства об аресте фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ поступили в суд

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Ходатайства следствия об аресте участников драки у кафе в Путилкове поступили в Красногорский городской суд Московской области, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Мооблсуда Анну Тюрину.

"В суд поступили материалы в отношении трех фигурантов. Двое уже обвиняемые. Один – подозреваемый", – сказала она.

В среду стало известно о задержании еще двоих подозреваемых по делу об убийстве спецназовца Никиты Белянкина в Московской области. Следователям также удалось установить, кто нанес ему смертельный удар.

На данный момент задержаны четверо подозреваемых.

Адвокат одного из них Олег Жильцов прокомментировал инцидент. Он отметил, что его подзащитный не скрывался и не предпринимал соответствующих мер. Накануне СК опубликовал видео допроса задержанного. На кадрах подозреваемый неохотно отвечает на вопросы дознавателей.

Трагический инцидент произошел в ночь на 2 июня. Бывший военнослужащий, ветеран боевых действий Никита Белянкин стал свидетелем драки возле одного из кафе в Путилкове. Молодой человек попытался помочь мужчине, который в потасовке получил ножевое ранение.

Белянкин выстрелил несколько раз в воздух из имевшегося при себе травматического пистолета, чтобы отпугнуть нападавших. Но вместо этого они переключились на самого молодого человека и принялись избивать его. А один из обидчиков ударил парня ножом в область сердца, отчего тот скончался на месте. Все участвовавшие в драке люди скрылись.

"Московский патруль": случайная жертва чужого конфликта

Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские уже провели обыски у подозреваемых, изъяли вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования.

Белянкин родился в столице, учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время Великой Отечественной войны. Служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. Похороны пройдут на Митинском кладбище 6 июня.

