СК установил, кто нанес смертельный удар спецназовцу в Путилкове

Еще двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве спецназовца Никиты Белянкина в Московской области. Следователям также удалось установить, кто нанес смертельный удар молодому человеку, говорится на сайте СУ СК РФ.
"СК ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и роли участников происшествия", – указано в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о задержании двоих подозреваемых в убийстве Белянкина. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила, что задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения.
Адвокат одного из подозреваемых Олег Жильцов, прокомментировал инцидент. Он отметил, что его подзащитный не скрывался и не предпринимал соответствующих мер. Накануне СК опубликовал видео допроса задержанного. На кадрах подозреваемый неохотно отвечает на вопросы дознавателей.
Трагический инцидент произошел в ночь на 2 июня. Бывший военнослужащий, ветеран боевых действий Никита Белянкин стал свидетелем драки возле одного из кафе в Путилкове. Молодой человек попытался помочь мужчине, который в потасовке получил ножевое ранение.
Белянкин выстрелил несколько раз в воздух из имевшегося при себе травматического пистолета, чтобы отпугнуть нападавших. Но вместо этого они переключились на самого молодого человека и принялись избивать его. А один из обидчиков ударил парня ножом в область сердца, отчего тот скончался на месте. Все участвовавшие в драке люди скрылись.
"Московский патруль": случайная жертва чужого конфликта
Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские уже провели обыски у подозреваемых, изъяли вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования.
Белянкин родился в столице, учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время Великой Отечественной войны. Служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. Похороны пройдут на Митинском кладбище 6 июня.
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