Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ

Сергея Ходжаяна, обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, арестовали до 2 августа. Такое решение принял Красногорский суд города, передает Агентство "Москва".
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Ходжаяна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 августа 2019 года", – огласил постановление судья Анатолий Мордахов.
Ходжаяна обвиняют в убийстве. Сам мужчина не признал вину.
"Я не совершал преступления, я на это не способен. Я подошел помочь человеку, а в итоге все свалилось на меня", – заявил обвиняемый.
Ранее суд арестовал до 2 августа обвиняемого в хулиганстве Нарека Степаняна – бармена из заведения, которое находится рядом с местом убийства Белянкина.
Трагический инцидент произошел в ночь на 2 июня. Бывший военнослужащий, ветеран боевых действий Никита Белянкин стал свидетелем драки возле одного из кафе в Путилкове. Молодой человек попытался помочь мужчине, который в потасовке получил ножевое ранение.
Белянкин выстрелил несколько раз в воздух из имевшегося при себе травматического пистолета, чтобы отпугнуть нападавших. Но вместо этого они переключились на самого молодого человека и принялись избивать его. А один из обидчиков ударил парня ножом в область сердца, отчего тот скончался на месте. Все участвовавшие в драке люди скрылись.
Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские уже провели обыски у подозреваемых, изъяли вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования.
Белянкин родился в столице, учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время Великой Отечественной войны. Служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. Похороны пройдут на Митинском кладбище 6 июня.
Красногорский суд избирает меру пресечения фигурантам дела об убийстве спецназовца ГРУ
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