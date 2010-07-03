СК задержал восьмого фигуранта дела о драке в Путилкове

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Задержан восьмой участник драки в Подмосковье, в результате которой был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СКР.

В ведомстве уточнили, что сейчас с задержанным проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Семеро ранее задержанных участников конфликта уже арестованы. В пятницу под стражу были заключены управляющий магазином Рудик Манукян 1984 года рождения и индивидуальный предприниматель Артур Акобян 1981 года рождения. Оба подозреваются в хулиганстве.

Драка завязалась в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково Красногорского района. 24-летний Никита Белянкин попытался разнять дерущихся, чтобы помочь мужчине, на которого набросились несколько человек.

Спецназовец выстрелил в воздух. После этого нападавшие ударили его ножом в сердце и скрылись.

В рамках расследования до 2 августа арестованы бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян. Следователи считают, что именно последний нанес смертельный удар ножом спецназовцу.

Еще одним фигурантом дела стал Саак Саакян, заявивший, что не участвовал в драке. Никто из обвиняемых не признал свою вину.