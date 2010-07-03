Суд арестовал еще двоих фигурантов дела о драке в Путилкове

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Красногорский городской суд арестовал двух фигурантов дела о драке в Путилкове, в которой был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин, сообщает Агентство "Москва".

Под стражу до 2 августа заключены управляющий магазином Рудик Манукян 1984 года рождения и индивидуальный предприниматель Артур Акобян 1981 года рождения. Оба подозреваются в хулиганстве.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, который настаивал на аресте до 2 августа, поскольку до этой даты продлен срок следствия. Он подчеркнул, что подозреваемые в случае избрания им более мягкой меры пресечения могли скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и создать себе ложное алиби.

Подозреваемые не признают вины. Адвокат Манукяна заявил, что его подзащитный не принимал участия в конфликте. По его словам, ни один допрошенный прямо не указывает на его подзащитного как на соучастника данного преступления. Защитник попросил меру заключения в виде домашнего ареста.

Акобян также не согласился с ходатайством следствия. Он подчеркнул, что на всех видеозаписях видно, что он находился на отдалении от происшествия.

"Был только один момент, четкие записи видео, где я пытаюсь предотвратить драку, отталкиваю нападающего и в истерике кричу, чтобы вызвали скорую. Я получил положительный ответ, что врачей вызвали и удалился. Я прошу избрать домашний арест или залог в один миллион рублей", – попросил он у суда.

Ранее в рамках расследования до 2 августа были арестованы бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян. Следователи считают, что именно последний нанес смертельный удар ножом спецназовцу. Еще одним фигурантом дела стал Саак Саакян, заявивший, что не участвовал в драке. Никто из обвиняемых не признал свою вину.

Защита Сурена Маркосяна уже обжаловала арест. Сам фигурант дела заявил, что не знает участников конфликта и что не будет оказывать давление на свидетелей и скрываться от правосудия, если его не поместят в СИЗО.

Драка завязалась в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково Красногорского района. 24-летний Никита Белянкин попытался разнять дерущихся, чтобы помочь мужчине, на которого набросились несколько человек. Спецназовец выстрелил в воздух. После этого нападавшие ударили его ножом в сердце и скрылись.

Как сообщили в СК, участники драки установлены. По факту убийства Никиты Белянкина возбуждено уголовное дело.