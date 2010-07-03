Четвертого фигуранта дела об убийстве спецназовца ГРУ арестовали

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Саак Саакян, который является четвертым фигурантом по делу об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, арестован до 2 августа. Решение принял Красногорский городской суд, передает Агентство "Москва".

Подозреваемый в хулиганстве Саакян не признал свою вину.

"Я в этом не участвовал. Подозреваюсь, но я не участвовал", – сказал он в суде.

По данному делу до 2 августа арестованы Нарек Степанян – бармен из заведения, которое находится рядом с местом убийства Белянкина, и Сергей Ходжанян . Третий фигурант дела – Сурен Маркосян. Обвиняемые вину не признали.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе завязалась драка. Ее свидетелем стал 24-летний Никита Белянкин. Он попытался разнять дерущихся, чтобы помочь мужчине, которому нанесли ножевое ранение, и несколько раз выстрелил в воздух.

После этого Белянкина ударили ножом в сердце. Нападавшие скрылись. Ранее в СК сообщили, что участники драки установлены. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Белянкин родился в столице, учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время Великой Отечественной войны. Служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии.