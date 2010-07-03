Арестован восьмой фигурант дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Арестован восьмой предполагаемый участник драки в Красногорском районе Подмосковья, в ходе которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин, сообщает ТАСС.
Решением Красногорского городского суда Гамлет Айрапетян проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Он был задержан накануне.
Семеро ранее задержанных участников конфликта уже арестованы. В пятницу под стражу были заключены управляющий магазином Рудик Манукян и индивидуальный предприниматель Артур Акобян. Оба подозреваются в хулиганстве.
Кроме того, арестованы бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян. Следователи считают, что именно последний нанес смертельный удар ножом спецназовцу.
Еще одним фигурантом дела стал Саак Саакян, заявивший, что не участвовал в драке. Никто из обвиняемых не признал свою вину.
Драка произошла в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково Красногорского района. 24-летний Никита Белянкин попытался разнять дерущихся и выстрелил в воздух. После этого нападавшие ударили его ножом в сердце и скрылись.
Арестованы фигуранты дела об убийстве спецназовца Белянкина
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