Арестован восьмой фигурант дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

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Арестован восьмой предполагаемый участник драки в Красногорском районе Подмосковья, в ходе которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин, сообщает ТАСС.

Решением Красногорского городского суда Гамлет Айрапетян проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Он был задержан накануне.

Семеро ранее задержанных участников конфликта уже арестованы. В пятницу под стражу были заключены управляющий магазином Рудик Манукян и индивидуальный предприниматель Артур Акобян. Оба подозреваются в хулиганстве.

Кроме того, арестованы бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян. Следователи считают, что именно последний нанес смертельный удар ножом спецназовцу.

Еще одним фигурантом дела стал Саак Саакян, заявивший, что не участвовал в драке. Никто из обвиняемых не признал свою вину.

Драка произошла в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково Красногорского района. 24-летний Никита Белянкин попытался разнять дерущихся и выстрелил в воздух. После этого нападавшие ударили его ножом в сердце и скрылись.