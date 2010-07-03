Трое жителей Ногинска вкололи знакомому нейролептик, затем убили его и расчленили

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Трое жителей Ногинска задержаны по подозрению в совершении убийства 33-летнего мужчины, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного Следственного комитета.

Задержанными оказались женщина и двое мужчин 1969 года рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 июля компания в квартире одного из подозреваемых распивала спиртное, когда между двумя мужчинами произошла ссора. В процессе конфликта подозреваемые решили совершить убийство своего оппонента.

"С целью реализации преступного плана хозяин квартиры вколол потерпевшему максимальную дозу нейролептика. После чего компания совершила убийство мужчины. Части тела потерпевшего позже были закопаны в лесном массиве", – рассказали в СК.

Сейчас решается вопрос об аресте всех подозреваемых.

Ранее у кафе в столичном районе Метрогородок во время конфликта был убит человек, еще один получил ранения. Подозреваемый в убийстве задержан.