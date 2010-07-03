Трое жителей Ногинска вкололи знакомому нейролептик, затем убили его и расчленили

Трое жителей Ногинска задержаны по подозрению в совершении убийства 33-летнего мужчины, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного Следственного комитета.
Задержанными оказались женщина и двое мужчин 1969 года рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
По версии следствия, в ночь с 5 на 6 июля компания в квартире одного из подозреваемых распивала спиртное, когда между двумя мужчинами произошла ссора. В процессе конфликта подозреваемые решили совершить убийство своего оппонента.
"С целью реализации преступного плана хозяин квартиры вколол потерпевшему максимальную дозу нейролептика. После чего компания совершила убийство мужчины. Части тела потерпевшего позже были закопаны в лесном массиве", – рассказали в СК.
Сейчас решается вопрос об аресте всех подозреваемых.
Ранее у кафе в столичном районе Метрогородок во время конфликта был убит человек, еще один получил ранения. Подозреваемый в убийстве задержан.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.