Аэропорт Жуковский перешел на обслуживание рейсов по согласованию

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Аэропорт Жуковский начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры связаны с временным ограничением на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. Уточнить статус рейса поможет онлайн-табло.

Вместе с тем по согласованию выпускают и принимают рейсы столичные аэропорты Внуково и Домодедово. Там также вероятны изменения в расписании.

