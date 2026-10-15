15 октября, 08:33Транспорт
Аэропорт Жуковский перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Аэропорт Жуковский начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры связаны с временным ограничением на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. Уточнить статус рейса поможет онлайн-табло.
Вместе с тем по согласованию выпускают и принимают рейсы столичные аэропорты Внуково и Домодедово. Там также вероятны изменения в расписании.