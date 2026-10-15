Над Ростовской областью за ночь уничтожили более 20 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью в Ростовской области отразили атаку беспилотников. Более 20 воздушных целей уничтожили и подавили в четырех районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По его данным, беспилотники перехватывали в Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.

На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Информация о возможных последствиях на земле уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских БПЛА в городе Балакове Саратовской области оказались повреждены несколько жилых домов. Также один человек погиб.