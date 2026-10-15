В приграничье Брянской области приостановили прием детей в 37 детсадов

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

В приграничных районах Брянской области 37 организаций дошкольного образования временно перестали принимать детей. Об этом сообщили ТАСС в региональном правительстве.

Ограничения будут действовать до улучшения оперативной обстановки. При этом 61 из 98 дошкольных организаций в приграничье продолжает работать в обычном режиме или принимает воспитанников в дежурные группы.

Сейчас детские сады посещают минимальное количество детей, что позволяет обеспечить их безопасность, отметили в правительстве региона. Некоторые родители, которые могут самостоятельно присматривать за детьми, решили временно оставить их дома. Для таких воспитанников проводят небольшие занятия по видеосвязи, чтобы поддерживать их активность.

Ранее в семи муниципалитетах Брянской области часть школьников перевели на дистанционное обучение из-за оперативной обстановки. По данным на 12 октября, удаленно занимались 9 971 ребенок из 71 школы и филиала, тогда как еще 5 092 ученика продолжали посещать 37 образовательных учреждений очно.

Ограничения затронули и учреждения среднего профессионального образования. Шесть из восьми организаций в этих муниципалитетах перевели на дистанционный формат занятия для 2 221 студента.