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Украинские военные минируют подходы на добропольском направлении в ДНР, маскируя взрывные устройства под пеньки и древесину. Об этом сообщил РИА Новости старший реактивной артиллерийской батареи морской пехоты группировки войск "Центр" с позывным Замок.

По его словам, бойцы обнаружили мину, замаскированную под пень: к небольшому кусочку пластида противник примотал деревяшки, а сверху конструкцию покрывала кора.

Военный 61-й гвардейской бригады морской пехоты отметил, что, помимо таких устройств, военнослужащие находили противопехотные мины "Лепесток". Кроме того, ВСУ применяют заминированные чайники и бутылки.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал, что противник минировал колодцы в приграничных населенных пунктах Курской области. Когда местные жители набирали воду, произошел взрыв. В результате молодые люди сильно пострадали.

