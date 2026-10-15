Профориентационная встреча для школьников пройдет в центре "Профессии будущего" 17 октября

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Школьники и их родители смогут узнать о востребованных профессиях и возможностях обучения в столичных колледжах на встрече "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка". Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие пройдет в центре "Профессии будущего" по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1. Участникам расскажут, какие направления городской экономики будут перспективны в ближайшие годы и на какой заработок могут рассчитывать молодые специалисты после получения образования. Представители колледжей также поделятся опытом выпускников, которые построили успешную карьеру, и объяснят, как студенты могут начать работать по специальности еще во время учебы.

Девятиклассники смогут пройти профориентационное тестирование и обсудить с карьерными наставниками, как соотнести собственные интересы с выбором будущей специальности. Родителям расскажут о требованиях рынка труда, условиях обучения в колледжах и перспективах трудоустройства на ближайшие 10 лет.

"Наши традиционные профориентационные встречи стали важной составляющей программы комплексной профориентации школьников. Они проходят в течение учебного года в центре "Профессии будущего", – отметил руководитель столичной службы занятости и центра Андрей Тарасов.

Ранее стало известно, что в текущем учебном году творческие школы, библиотеки и культурные центры, подведомственные столичному департаменту культуры, расширят свои образовательные программы. Горожане смогут осваивать цифровой дизайн, 3D-моделирование, программирование, робототехнику, анимацию и даже создавать собственные ароматы.

