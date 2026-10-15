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15 октября, 09:05

Общество

Минтай стал второй по популярности рыбой на российском рынке

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Минтай занимает второе место по популярности среди рыб в России, уступая только сельди, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации добытчиков минтая России Алексея Буглака.

В рамках International Groundfish Forum Буглак отметил, что за последние несколько лет россияне стали потреблять вдвое больше минтая – его доля в общем потреблении рыбы в стране достигла 20%. Он добавил, что рыба переживает своеобразное "перерождение" на российском рынке.

В 2025 году поставки минтая на внутренний рынок составили 273 тысячи тонн. В пересчете на живой вес это около 30% общего объема вылова. При этом потребление филе минтая в России достигло 63 тысяч тонн, что сделало страну крупнейшим рынком сбыта этой продукции для российских рыбаков.

Рост внутренних поставок сопровождался изменением всей цепочки снабжения, подчеркнул Буглак. Если раньше минтай направляли на российский рынок преимущественно по остаточному принципу, то теперь внутренний спрос уверенно конкурирует с экспортными направлениями.

Ранее исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков рассказал, что после успешной лососевой путины 2025 года в России сохранились запасы замороженной рыбы, которые преимущественно используют перерабатывающие предприятия. Однако сокращение добычи лосося в 2026 году может привести к уменьшению выпуска продукции и повлиять на ее стоимость в новом сезоне.

При этом Востриков не ожидает дефицита красной икры в магазинах – по его словам, рост цен может подтолкнуть часть покупателей к более доступным альтернативам, в том числе к икре других видов рыб.

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