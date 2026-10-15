Четыре трамвайных маршрута задерживаются на Бауманской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение общественного транспорта на одном из участков Москвы временно затруднено. На Бауманской улице задерживаются трамваи № Т2, 4, 43 и 50, сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что пассажирам стоит учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее стало известно, что с 17 октября в Москве скорректируют работу семи автобусных маршрутов. На некоторых направлениях также появятся новые остановки.

Изменения затронут восемь административных округов и около 14 районов. Часть маршрутов продлят, а некоторые отменят, заменив альтернативными направлениями.