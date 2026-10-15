Дмитриев: сотрудничество правоохранителей РФ и США принесет пользу миру

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Диалог между российскими и американскими правоохранительными органами может принести пользу всему миру. Такое мнение высказал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

По мнению Дмитриева, контакты правоохранительных органов могли бы принести сопоставимый эффект с сотрудничеством в экономике и энергетике. Он подчеркнул, что подобный диалог способен принести пользу всему миру.

Свою позицию глава РФПИ высказал в ответ на публикацию директора Федерального бюро расследований США Кэша Пателя. Тот отреагировал на сообщение телеканала MS Now о якобы состоявшейся поездке в Россию, назвав эту информацию ложной.

Дмитриев предположил, что поездка американского чиновника в Россию еще может состояться.

"Вскоре это может стать реальным сообщением", – написал он.

Ранее Дмитриев анонсировал первые контракты по поставкам дизеля в США. Он добавил, что "энергетические мосты" между Москвой и Вашингтоном были сожжены, но сейчас идет их быстрое восстановление.