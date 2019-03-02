Что известно об убийстве стюардессы в отеле Москвы

10 июля в отеле на территории ТиНАО обнаружили тело молодой девушки. Позже стало известно, что погибшая – 23-летняя Альбина Мухамедзянова, работала стюардессой. Ее нашли в номере отеля утром – в ванне, наполненной водой, и со следами насильственной смерти. Родственники погибшей в шоке, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Рассказываем, что известно о трагическом происшествии и о самой девушке.

Не первое горе в семье

Альбина родилась и выросла в городе Набережные Челны в многодетной семье. Отец – сотрудник местного автомобильного завода, мать работает уборщицей. Кроме Альбины, в семье воспитывалось еще несколько детей.

Смерть дочери не первая трагедия у Мухамедзяновых. Два года назад у них погиб сын. "Это был несчастный случай. Такая нелепость, просто упал на детской площадке. Альбина тогда от горя чуть с ума не сошла", – рассказал журналистам одноклассник убитой. И теперь новый удар. "Мы все просто в шоке! Это большое горе для нашей семьи", – призналась сестра Альбины, Ландыш.

Знакомые и друзья называют Альбину веселой и доброй девушкой. "Она из очень хорошей семьи, такая светлая! – рассказала Москве 24 подруга погибшей, Алина. – Она очень чистая душа, чистый человечек".

Мечтала о полетах с детства

Работа стюардессой была мечтой девушки с детства. "Она еще в школе говорила, что хочет летать", – отметил бывший одноклассник Альбины. Однако сразу попасть в любимую профессию ей не удалось.

Сначала девушка отправилась в колледж получать медицинское образование. Несмотря на то, что она прикладывала все усилия, учиться было нелегко: приходилось по нескольку раз пересдавать зачеты и экзамены. А в 2018 году Альбина переехала в Казань, где поступила на курсы бортпроводников. По данным некоторых СМИ, у девушки имелась специфическая подработка: она танцевала стриптиз. Факт работы в ночном клубе подтвердил и отец погибшей.

По словам близких, Альбина была очень целеустремленной, поэтому в итоге отправилась в столицу воплощать в жизнь детскую мечту. Там девушка наконец устроилась на работу стюардессой.

Первый полет Альбины состоялся не так давно: 11 июня на своей страничке в инстаграме она записала видео, где из обычной девушки "превращается" в стюардессу. "Да-да... этот день настал. Сегодня первый мой долгожданный рейс. Безумно счастлива", – говорится в записи Альбины. В рамках работы девушка постоянно летала в Китай, Уфу и Краснодар. По словам родных, про свою профессию она всегда рассказывала с большим энтузиазмом.





По словам подруги Альбины Вероники Куделиной, в столице девушка прожила около трех-четырех месяцев, снимала квартиру. "Говорила, что вместе с подругами. Вроде как их шесть человек было", – пояснила сестра убитой.

Несмотря на расстояние, девушка постоянно помогала своей семье – в основном финансово. "Деньги у нее, кстати, всегда водились. Она и маме отправляла, и мне. Я ведь мать-одиночка, воспитывать сына тяжело. Но Альбина всегда мне помогала", – пояснила сестра.

Незадолго до трагедии

В последний раз родные встречались с Альбиной 1 июня. "На юбилее отца. Такая счастливая была, красивая, никто не мог подумать, что больше мы ее и не увидим", – вспоминает Ландыш.

Семья Альбины собиралась в ближайшее время провести отпуск на реке Волге, в Костроме, и девушка хотела встретить своих родственников в Москве. Последний раз Альбина звонила родне 7 июля, как раз для того, чтобы обсудить все подробности.

"Не было следов борьбы"

По данным СМИ, тело Альбины около 7 утра 10 июля обнаружила уборщица отеля Vnukovo Village в ТиНАО, где накануне девушка вместе с неизвестным молодым человеком сняла номер. Полностью одетая, она лежала в наполненной ванне. На шее – кровоподтеки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Источник в правоохранительных органах рассказал Москве 24, что Альбина была одета в джинсы и кофту. А в номере, где нашли тело, также обнаружили бутылки из-под пива, на одной из них – отпечатки убитой.

Кроме того, из слов собеседника Москвы 24 следует, что Альбина не сопротивлялась своему убийце. "Следов борьбы на месте не обнаружено. Под ногтями убитой не найдено следов биологических материалов другого человека", – объяснил источник.



Видео: СК РФ

Главным подозреваемым по делу стал молодой человек, с которым Альбина снимала номер. По данным СМИ, девушку в отеле видели не в первый раз. Кроме того, подозреваемый продлил номер еще на сутки, а затем скрылся на такси.

"Она кого-то себе нашла"?

Кем мог приходиться Альбине молодой человек, которого в настоящее время разыскивают следователи, неясно. Ее подруга предположила, что в столице убитая с кем-то встречалась. "Я думаю, что она кого-то себе нашла в Москве... Просто мне так кажется", – рассказала Вероника.

Однако девушка отметила, что ни про какого ухажера Альбина ей не рассказывала. По ее словам, последние известные отношения Альбины были с молодым человеком из Набережных Челнов. То же подтвердила и сестра погибшей: "У нее не было никакого парня. Я всегда спрашивала у нее про личную жизнь, но она говорила, что ей пока про это думать рано".

Однако многие знакомые отмечают, что у Альбины всегда было много поклонников. Причина как в ее веселом нраве, так и в приятной внешности. "У красивой девушки всегда будут поклонники", – объявила подруга убитой Эльвина в беседе с Москвой 24. Хотя кое-кто отмечает, что в последнее время поведение Альбины ее не красило. "Профессия немного ее испортила. Полетала, посмотрела мир и стала нос задирать. Стала такой гламурной штучкой", – возмущается бывший одноклассник погибшей.

Тем не менее, если посмотреть страницу Альбины в инстаграме – на фотографиях девушка почти всегда одна. Однако она не спешила раскрывать, кто ее фотографирует, а также дарит большие букеты.



В конечном итоге во всех подробностях разберется СК. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование: допрашивают работников отеля и знакомых Альбины, а также разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину.

