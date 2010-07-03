Источник: найденная мертвой в отеле стюардесса не сопротивлялась убийце

Фото: www.instagram.com/albinchic1996/

Найденная мертвой в номере отеля в ТиНАО 23-летняя стюардесса Альбина Мухамедзянова не сопротивлялась убийце. Об этом Москве 24 сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следов борьбы на месте не обнаружено. Под ногтями убитой не найдено следов биологических материалов другого человека. Молодые люди пили пиво – на найденных в номере бутылках обнаружены отпечатки пальцев, одни из них принадлежат убитой", – сообщил собеседник Москвы 24.

Источник подтвердил, что тело девушки обнаружили в наполненной водой ванне отеля в ТиНАО. Альбина была одета в джинсы и кофту, на ее шее обнаружили кровоподтеки. Также, по его словам, следователи разыскивают мужчину, с которым убитая заселилась в двухкомнатный номер в отеле.

Ранее в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Москве сообщили, что тело задушенной девушки обнаружили в номере отеля на территории ТиНАО 10 июля. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, инцидент произошел в номере Vnukovo Village в Картмазово.

Сестра Альбины рассказала, что девушка устроилась на работу стюардессой около года назад. Сначала, по ее словам, она работала в Казани, а позже переехала в Москву. Девушка отметила, что Альбина любила свою работу и всегда про нее "рассказывала с энтузиазмом". В последний раз она делилась с сестрой о своем путешествии в Китай.

Сестра убитой стюардессы добавила, что девушка снимала квартиру в Москве вместе со своими подругами. А молодого человека у Альбины не было, поскольку та считала, что пока рано об этом думать.

Видео: СК РФ



Анастасия Павелко, Дарья Васильцева