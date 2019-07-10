Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в ТиНАО

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Сотрудники МВД задержали подозреваемого в убийстве стюардессы в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками московской полиции установлена личность и местонахождение подозреваемого в убийстве 23-летней девушки, совершенном в номере отеля в поселении Картмазово ТиНАО. Им оказался 25-летний житель столицы", – рассказала она.

Представитель ведомства уточнила, что в настоящий момент подозреваемый задержан, в ближайшее время с ним проведут следственные действия.

10 июля в отеле на территории ТиНАО обнаружили тело молодой девушки. Позже стало известно, что погибшая – 23-летняя Альбина Мухамедзянова – работала стюардессой.

По данным СМИ, тело Альбины около 7 утра 10 июля обнаружила уборщица отеля Vnukovo Village в ТиНАО, где накануне девушка вместе с неизвестным молодым человеком сняла номер. Полностью одетая, она лежала в наполненной ванне.

По словам ее подруг, у девушки было много поклонников, но молодого человека не было. Ее сестра рассказывала, что постоянно интересовалась ее личной жизнь, но она отвечала, что пока рано об этом думать.

По информации ряда telegram-каналов, подозреваемый являлся молодым человеком Альбины. Сообщается, что причиной убийства стали подозрения в изменах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Источник в правоохранительных органах рассказал Москве 24, что Альбина была одета в джинсы и кофту. А в номере, где нашли тело, также обнаружили бутылки из-под пива, на одной из них – отпечатки убитой. Кроме того, из слов собеседника Москвы 24 следует, что Альбина не сопротивлялась своему убийце.

