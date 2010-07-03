Ребенка нашли рядом с двумя трупами в Коптеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В одной из квартир в районе Коптево на севере столицы рядом с трупами матери и ее знакомой обнаружен трехлетний ребенок.
Инцидент произошел в доме на улице Михалковской. "В ванной комнате обнаружены тела двух женщин 28 и 32 лет. На трупах – многочисленные следы от инъекций, рядом обнаружены шприцы. Предварительная причина смерти - передозировка сильнодействующими веществами", – цитирует Агентство "Москва" источник в полиции.
Мальчику медицинская помощь не потребовалась, его передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних.
В марте этого года в деревне Ликино Одинцовского района произошел похожий случай. Бабушка ребенка была мертва несколько дней, но мальчик не понимал, что происходит, и пытался ее разбудить, чтобы она его накормила. При этом криминалисты установили, что пенсионерка умерла не своей смертью: на ее теле были обнаружены переломы ребер, перелом бедренной кости и множество ссадин и синяков.
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