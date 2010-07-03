Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

Бабушка ребенка была мертва несколько дней, но мальчик не понимал, что происходит, и пытался ее разбудить. Сейчас ребенок находится в больнице, а после его направят в интернат. Об этой истории сообщает сайт "Комсомольской правды".

ЧП произошло в деревне Ликино Одинцовского района. На прошлой неделе, 11 марта, ребенка отвезли в больницу после того, как полиция обнаружила в квартире окоченевший труп его бабушки. Сообщается, что напуганный ребенок думал, что бабушка спит, и пытался ее разбудить, чтобы она покормила его.

"Когда органы опеки забирали Мишу (имя изменено. – Прим. ред.) из дома, то были очень удивлены, что в таком возрасте он очень плохо говорит. Мальчику трудно давались целые предложения, ему проще было разговаривать отрывками. А еще он постоянно просил есть", – сообщил источник издания.

Источник газеты отметил, что мама мальчика им не занималась. Также выяснилось, что у Миши был брат-близнец, который чуть раньше умер от переохлаждения.

Также криминалисты установили, что пенсионерка умерла не своей смертью: на ее теле были обнаружены переломы ребер, перелом бедренной кости и множество ссадин и синяков. Подозрение следователей пало на ее 52-летнего сына Юрия, который ранее неоднократно избивал мать. Мужчину задержали на работе.

Юрий дал признательные показания в полиции и заявил, что именно он убил свою 79-летнюю мать. По его словам, он поссорился с ней и накинулся на нее с кулаками.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК по Подмосковью Ольгу Врадий, следствие проверяет информацию о нахождении ребенка на протяжении нескольких дней в квартире с погибшей бабушкой.