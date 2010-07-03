В США нашли мужское тело с пришитой женской головой

ФБР провело обыск в центре биологических ресурсов в Аризоне, в ходе которого нашли тело мужчины с пришитой женской головой и сваленные в кучу части тел.
Как сообщает New York Post со ссылкой на судебные документы, во время обыска в центре сотрудники ФБР увидели "ведра с головами, руками и ногами", голову женщины, пришитую к мужскому торсу и сваленные друг на друга части тел без идентификационных ярлыков.
Против центра подали иск 33 человека. Тела их близких были пожертвованы организации для использования в научных целях, но вместо этого их выставляли на продажу.
Судебное заседание по делу состоится 21 октября в верховном суде округа Марикопа.
Ранее в лесу на севере столицы нашли обезглавленное тело женщины. Как сообщили в правоохранительных органах, личность 31-летней женщины установлена. Ее останки направили на экспертизу, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.
В конце июня на Лихоборской набережной на берегу реки Норишка на севере столицы прохожие нашли тело новорожденного ребенка. По факту произошедшего была назначена судебно-медицинская экспертиза. мать ребенка была объявлена в розыск.
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