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08:48

В США нашли мужское тело с пришитой женской головой

происшествия за рубежом

08:48

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Фото: ТАСС/AP Photo/Richard Drew

ФБР провело обыск в центре биологических ресурсов в Аризоне, в ходе которого нашли тело мужчины с пришитой женской головой и сваленные в кучу части тел.

Как сообщает New York Post со ссылкой на судебные документы, во время обыска в центре сотрудники ФБР увидели "ведра с головами, руками и ногами", голову женщины, пришитую к мужскому торсу и сваленные друг на друга части тел без идентификационных ярлыков.

Против центра подали иск 33 человека. Тела их близких были пожертвованы организации для использования в научных целях, но вместо этого их выставляли на продажу.

Судебное заседание по делу состоится 21 октября в верховном суде округа Марикопа.

Ранее в лесу на севере столицы нашли обезглавленное тело женщины. Как сообщили в правоохранительных органах, личность 31-летней женщины установлена. Ее останки направили на экспертизу, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

В конце июня на Лихоборской набережной на берегу реки Норишка на севере столицы прохожие нашли тело новорожденного ребенка. По факту произошедшего была назначена судебно-медицинская экспертиза. мать ребенка была объявлена в розыск.

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происшествия за рубежом

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