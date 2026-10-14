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14 октября, 18:39

Общество

Симоньян объявила о запуске сайта премии Кеосаяна с историями лауреатов

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Начал работу сайт премии имени Тиграна Кеосаяна с историями о героических поступках ее лауреатов. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Я столько рассказывала вам о людях, которым мы вручали премию имени Тиграна. Теперь мы собрали все их истории на отдельном сайте", – приводит RT пост Симоньян из ее телеграм-канала.

На ресурсе можно узнать о каждом из героев, а также о тех, кого они спасли. Адрес сайта – премиякеосаян.рф.

Симоньян учредила премию после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые защитили детей от мужчины с ножом. Размер премии составляет 1 миллион рублей, выбирает лауреатов лично Симоньян.

В частности, в октябре ее получил пенсионер Игорь Вольштейн из Комсомольска-на-Амуре – он спас двух детей в возрасте 6 и 10 лет во время пожара.

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