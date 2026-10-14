14 октября, 18:47Транспорт
Движение перекрыто на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение транспорта временно закрыто на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Ранее стало известно, что с 17 октября в Москве скорректируют семь маршрутов автобусов и добавят новые остановки на ряде направлений. Изменения затронут восемь административных округов и около 14 районов столицы.
Часть маршрутов продлят, а некоторые отменят, заменив альтернативными направлениями. Автобусы перераспределят с учетом пассажиропотока.
Между тем в Москве с начала года изменили схему движения на 19 перекрестках в девяти административных округах, организовав там круговое движение. Такие схемы открывают дополнительные направления, сокращают объезды и равномернее распределяют транспортные потоки.