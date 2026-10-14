Движение перекрыто на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта временно закрыто на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее стало известно, что с 17 октября в Москве скорректируют семь маршрутов автобусов и добавят новые остановки на ряде направлений. Изменения затронут восемь административных округов и около 14 районов столицы.

Часть маршрутов продлят, а некоторые отменят, заменив альтернативными направлениями. Автобусы перераспределят с учетом пассажиропотока.

Между тем в Москве с начала года изменили схему движения на 19 перекрестках в девяти административных округах, организовав там круговое движение. Такие схемы открывают дополнительные направления, сокращают объезды и равномернее распределяют транспортные потоки.

