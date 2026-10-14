Число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Анталье выросло до 7

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Семь россиян пострадали в результате ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья. Двое из них остаются на лечении, сообщили ТАСС в генконсульстве России.

"По информации, полученной от турецких компетентных органов, сегодня в районе Коркутели провинции Анталья произошло ДТП, в результате которого пострадали семеро российских граждан. Они были доставлены в местную больницу", – отмечается в сообщении.

Обращений в генконсульство не поступало. При этом дипмиссия продолжит держать вопрос на контроле и при необходимости окажет содействие.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) добавили, что среди пострадавших организованных туристов нет.

"Крупные туроператоры – члены РСТ сообщили, что среди пострадавших нет их клиентов, путешествовавших в составе организованных туристических групп", – подчеркнули представители союза.

О ДТП стало известно вечером 14 октября. Уточнялось, что водитель транспорта не справился с управлением на шоссе у деревни Юкарыкараман в районе Коркутели, после чего автобус врезался в скалу на обочине трассы. Всего в автобусе находились девять пассажиров.

Изначально РСТ сообщал о шести пострадавших россиянах. Они получили легкие травмы и были доставлены в госбольницу Коркутели.