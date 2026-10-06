Легковой автомобиль врезался в автобус на трассе М-5 "Урал" под Раменским

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Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Раменском муниципальном округе на 36-м километре трассы М-5 "Урал". Об этом сообщили в подмосковной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мужчина 2000 года рождения за рулем легковушки выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с автобусом. Пассажиров в нем не было. В результате аварии водитель и пассажир "Лады" получили травмы и были госпитализированы.

Инспекторы Госавтоинспекции занимаются установлением причин инцидента. По завершении проверочных мероприятий будет принято правовое решение.

Ранее ДТП произошло на внутренней стороне Северо-Восточной хорды в районе 1-го Вешняковского проезда. Движение в сторону области оказалось затруднено на участке длиной 1,6 километра. На месте работают оперативные службы, водителям советуют искать объездные маршруты.