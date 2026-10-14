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14 октября, 18:01

Транспорт

Минтранс подготовит изменения в законы для "обеления" рынка автобусных перевозок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство транспорта РФ намерено в 2027 году подготовить поправки в законодательство, чтобы вывести рынок автобусных перевозок "из тени". Об этом на форуме "Общественный транспорт – 2026" сообщил директор департамента цифрового развития министерства Артем Юренков.

До ноября в России идет эксперимент по запуску системы контроля пассажирских перевозок (СКПП), которая следит за межрегиональными автобусными маршрутами. После этого подведут его итоги.

"Будем <...> советоваться в первую очередь с рынком, какие необходимы изменения в федеральном законодательстве, нормативном регулировании для того, чтобы обелить рынок и сделать его более прозрачным и безопасным", – цитирует Юренкова ТАСС.

СКПП позволяет пассажирам онлайн проверять легальность рейса, а бизнесу – быстрее открывать новые маршруты. Для Минтранса система служит инструментом объективного мониторинга межрегиональных перевозок.

По словам Юренкова, на рынке насчитывается 127 миллионов поездок по межрегиональным маршрутам. При этом, по оценкам экспертов, 40–50% перевозчиков работают с какими-то нарушениями, а число нелегальных автобусных перевозчиков превышает практически 30%.

Сам рынок межрегиональных пассажирских перевозок автомобильным транспортом оценивается в порядка 75–100 миллиардов рублей при потенциале более 150 миллиардов рублей.

Основными проблемами в отрасли названы непрозрачность исполнения рейсов, "фантомные" маршруты, отсутствие достоверной статистики и, как следствие, формирование серого рынка межрегиональных пассажирских перевозок. Для обеспечения безопасности и прозрачности перевозок и был запущен эксперимент с системой контроля перевозок.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года наличие пунктов общественного питания и медицинской помощи на автовокзалах и автостанциях в РФ перестанет быть обязательным. В частности, вместо пунктов оказания первой помощи теперь предусмотрена аптечка. При этом все еще обязательно обустраивать кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и помещения для отдыха водителей.

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