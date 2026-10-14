Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 18:54

Культура

Театр на Ордынке открылся после ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обновленное пространство Театра на Ордынке представили после ремонта в Москве, сообщает ТАСС.

Теперь учреждение будет работать не только как сцена, но и как культурный центр Замоскворечья. Здесь появятся выставочные, творческие и гастрономические площадки, а посещать здание можно будет в течение всего дня, а не только во время вечерних спектаклей.

"Ожидаем, что он станет домом не только для театральной публики, но и для творческих объединений и сообществ с разными интересами", – отметил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Архитектурную концепцию для перезапуска театра разработало бюро Wowhaus. По словам сооснователя бюро Дмитрия Ликина, в основу проекта лег культурный код Замоскворечья. Главным визуальным акцентом стал бирюзовый цвет, который символизирует чистоту и обновление. Его используют как инструмент навигации для выделения новых элементов и функциональных зон.

В октябре в театре стартует программа "Открытые сцены Ордынки". Различные пространства здания станут самостоятельными площадками для музыки, литературы, современного искусства, истории, философии, семейных и просветительских проектов. Позднее в учреждении откроются кафе и сувенирный магазин.

"Мне кажется, существует огромный запрос на такое открытое и интегральное пространство, где творческие люди будут не только чувствовать себя на службе, но и знакомиться", – подчеркнул худрук театра Эдуард Бояков.

В свою очередь, театр "Модерн" в новом сезоне покажет спектакль "Семнадцать мгновений весны" по роману Юлиана Семенова. Режиссер Юрий Грымов впервые перенесет произведение на театральную сцену. В постановку войдут сюжетные линии и сцены, которые не были показаны в фильме Татьяны Лиозновой.

"Мосбилет" организует экскурсии за кулисы московских театров

Читайте также


культуратеатргород

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика