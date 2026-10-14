Театр на Ордынке открылся после ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обновленное пространство Театра на Ордынке представили после ремонта в Москве, сообщает ТАСС.

Теперь учреждение будет работать не только как сцена, но и как культурный центр Замоскворечья. Здесь появятся выставочные, творческие и гастрономические площадки, а посещать здание можно будет в течение всего дня, а не только во время вечерних спектаклей.

"Ожидаем, что он станет домом не только для театральной публики, но и для творческих объединений и сообществ с разными интересами", – отметил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Архитектурную концепцию для перезапуска театра разработало бюро Wowhaus. По словам сооснователя бюро Дмитрия Ликина, в основу проекта лег культурный код Замоскворечья. Главным визуальным акцентом стал бирюзовый цвет, который символизирует чистоту и обновление. Его используют как инструмент навигации для выделения новых элементов и функциональных зон.

В октябре в театре стартует программа "Открытые сцены Ордынки". Различные пространства здания станут самостоятельными площадками для музыки, литературы, современного искусства, истории, философии, семейных и просветительских проектов. Позднее в учреждении откроются кафе и сувенирный магазин.

"Мне кажется, существует огромный запрос на такое открытое и интегральное пространство, где творческие люди будут не только чувствовать себя на службе, но и знакомиться", – подчеркнул худрук театра Эдуард Бояков.

В свою очередь, театр "Модерн" в новом сезоне покажет спектакль "Семнадцать мгновений весны" по роману Юлиана Семенова. Режиссер Юрий Грымов впервые перенесет произведение на театральную сцену. В постановку войдут сюжетные линии и сцены, которые не были показаны в фильме Татьяны Лиозновой.