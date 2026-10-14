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14 октября, 19:04

Технологии

"Яндекс" восстановил большую часть функций умных устройств и чата с "Алисой AI"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Компания "Яндекс" восстановила работу большей части функций чата с "Алисой AI", а также умных станций и телевизоров на операционной системе YaOS. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в веб-версии нейросети и в мобильном приложении "Алисы AI" вновь доступны режим "Эксперт", генерация текстов и изображений, раздел "Студия" и функции для работы с файлами.

В свою очередь, на станциях и телевизорах с YaOS снова работают утреннее шоу, будильники, напоминания и таймеры. Пользователям опять доступны прогноз погоды и ответы на вопросы.

Сбои в работе сервисов "Яндекса" начались после атаки БПЛА по дата-центру в Рязанской области 8 октября. Позже произошли атаки еще по нескольким дата-центрам компании.

Минцифры оказало компании содействие в поиске новых площадок для переноса ключевых систем. Спустя время "Яндекс" возобновил работу части сервисов. В частности, большинство AI-сервисов "Яндекса" уже работают после сбоя.

Большинство ИИ-сервисов "Яндекса" восстановили работу после сбоя

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