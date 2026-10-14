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14 октября, 18:40

Политика

Мосгорсуд признал законным заочный арест режиссера Лошака

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов (Андрей Лошак признан в РФ иноагентом)

Мосгорсуд признал законным заочный арест режиссера-документалиста Андрея Лошака (признан в России иноагентом) по делу об оправдании терроризма. Об этом свидетельствует электронная база данных суда.

Решение о заочном аресте ранее вынес Басманный суд Москвы. Режиссера обвинили в оправдании терроризма с использованием интернета. Другие детали дела не уточнялись.

Ранее Мосгорсуд заочно приговорил главреда издания "Медиазона" Сергея Смирнова (СМИ и журналист внесены в реестр иноагентов в России) к одному году лишения свободы за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Ему также два года нельзя будет администрировать сайты.

До этого Лефортовский суд заочно арестовал жену политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Марину Егорову за препятствие следствию.

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