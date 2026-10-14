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14 октября, 15:32

Политика

Суд заочно приговорил главреда "Медиазоны" Смирнова к году колонии

Фото: телеграм-канал "Смирнов. Голосовые и не только" (Сергей Смирнов признан иноагентом в РФ)

Мосгорсуд заочно приговорил главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова (СМИ и журналист внесены в реестр иноагентов в России) к одному году лишения свободы за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Вместе с тем ему два года нельзя будет заниматься администрированием сайтов.

Установлено, что Смирнов дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако он продолжил публиковать в соцсетях посты без обязательной плашки.

В марте 2025 года Смирнова объявили в розыск по уголовной статье. Позже на его имущество был наложен арест.

До этого суд заочно приговорил к 8 годам и 4 месяцам колонии издателя "Медиазоны" Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) за распространение фейков о Вооруженных силах России. Однако в настоящее время он находится за рубежом.

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