МВД РФ объявило в розыск главреда "Медиазоны" Смирнова

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков (Сергей Смирнов признан в РФ иноагентом)

Главред "Медиазоны" (СМИ признано в РФ иноагентом) Сергей Смирнов (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась на портале министерства внутренних дел РФ.

Из базы ведомства следует, что он разыскивается по статье, однако по какой, не уточняется.

Ранее в отношении Смирнова завели дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. В своих публикациях он не предупреждал пользователей о том, что является иностранным агентом.

В 2024 году Минюст объявил иноагентами журналиста "Медиазоны" Дмитрия Трещанина, а также проект "Говорит НеМосква" за распространение недостоверной информации о власти РФ и ВС России. Также в реестр иностранных агентов были внесены блогер Тумсо Абдурахманов и стендап-комик Денис Алесин.