Минюст объявил иноагентами журналиста Трещанина и проект "Говорит НеМосква"

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Минюст объявил иноагентами журналиста "Медиазоны" (в реестре иноагентов в РФ) Дмитрия Трещанина, а также проект "Говорит НеМосква" за распространение недостоверной информации о власти РФ и ВС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве добавили, что Трещанин и проект "Говорит НеМосква" выступали против проведения специальной военной операции РФ на Украине. Кроме того, журналист и создатели проекта проживают за пределами России.

Также в реестр иностранных агентов были внесены блогер Тумсо Абдурахманов и стендап-комик Денис Алесин.

В Минюсте подчеркнули, что Абдурахманов участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о российских властях. Кроме того, блогер выступал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иноагентом.

"Алесин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", – добавили в ведомстве.

Помимо этого, по данным Минюста, Алесин также участвовал в создании материалов организации, чья деятельность была признана нежелательной на территории РФ.

Ранее министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов телеграм-каналы BRIEF, "BRIEF Важное", "Незыгарь" и "Сирена" за распространение недостоверной информации о власти РФ и ВС РФ. Также в реестр иностранных агентов внесены заместитель главного редактора телеканала "Дождь" (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) Ренат Давлетгильдеев и президент группы Zenden Андрей Павлов.