Кира Ярмыш и Мария Певчих внесены в перечень террористов и экстремистов

Фото: телеграм-канал "ПЕВЧИХ" (Мария Певчих признана в РФ иноагентом, включена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Марию Певчих (признана в РФ иноагентом) и Киру Ярмыш (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также в данный список попали воевавшие на стороне ВСУ шведский, хорватский и британский наемники.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица:... 36. Густавссон Матиас, г. Стокгольм, Швеция; 37. Пребег Векослав, г. Загреб, Хорватия; 38. Хардинг Джон, г. Сандерленд графства Гайн-Энд-Унр, Королевство Великобритания", – уточняется в сообщении.

В январе Басманный районный суд Москвы заочно арестовал четырех участников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) – Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову (все четверо признаны иноагентами на территории РФ).

Каждому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории страны. Кроме того, Певчих и Ярмыш объявили в розыск.

