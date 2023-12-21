Главу ФБК Марию Певчих объявили в розыск в России

Фото: youtube.com/Popularpolitics (Мария Певчих признана иноагентом в РФ)

Российское МВД объявило главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом) в розыск в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

Женщину ищут по статье Уголовного кодекса России, но по какой именно, не уточняется.

Певчих попала в реестр иностранных агентов еще в мае 2023 года.

Действующая глава ФБК является соратницей Алексея Навального, которого изначально приговорили к 3,5 года лишения свободы, а после к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

Сейчас нет информации, где конкретно содержится Навальный. Комментируя эту информацию, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет ни прав, ни желания, ни возможности отслеживать судьбу осужденных.