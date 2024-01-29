Суд избрал заочный арест в отношении четырех участников ФБК

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Басманный районный суда Москвы заочно арестовал четырех участников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) – Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову (все четверо признаны иноагентами на территории РФ). Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Певчих обвиняют в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ и вандализме. Бирюкова обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

Низовцева и Ярмыш обвиняют в участии в экстремистском сообществе и публичном распространении по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

Каждому из них избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории страны.

Все лица связаны с Алексеем Навальным (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которого изначально приговорили к 3,5 года лишения свободы, а после к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

Сейчас нет информации, где конкретно содержится Навальный. Комментируя эту информацию, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет ни прав, ни желания, ни возможности отслеживать судьбу осужденных.