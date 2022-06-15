В Кремле не отслеживают местонахождение Навального

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Отслеживание местоположения осужденных, а также их этапирование по разным учреждениям не является прерогативой Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне адвокат Вадим Кобзев рассказал, что Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове. Позже председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Сергей Яжан заявил, что осужденного этапировали в ИК-6 строгого режима.

По словам Пескова, в Кремле не разделяют опасений по поводу Навального.

В феврале прошлого года Навальному заменили условное наказание на реальный срок. Ему засчитали время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он должен был провести 2 года и 8 месяцев.

В конце марта Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии № 2 в Покрове приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы по делу о хищении средств в ходе избирательной кампании на президентских выборах 2018 года и оскорблении судьи Веры Акимовой.

