Мещанский суд признал законным внесение Навального в список экстремистов Росфинмониторинга

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Включение Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга признано законным, сообщает РИА Новости.

"Суд отказал в удовлетворении иска к Росфинмониторингу", – отметили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

Уточняется, что попавшим в данный список запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

В конце января Алексей Навальный был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Также в реестр были внесены и другие сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" (организация-иноагент, запрещена в России).

Кроме того, Мосгорсуд признал приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и оскорблении суда законным.