ФБК внесли в список экстремистских организаций

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Росфинмониторинг включил некоммерческие организации Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, признанные в России иностранными агентами, в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее министерство юстиции РФ внесло признанные в России экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан в перечень запрещенных организаций. Они вошли в обновленный перечень под номерами 86 и 87.

До этого соответствующее решение принял Мосгорсуд, а позже его подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции, который согласился с позицией, согласно которой данные организации посредством несанкционированных массовых акций создавали условия для проведения цветной революции.

