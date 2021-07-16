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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СМИ-иноагентам не запрещено работать в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Иностранные агенты – это не означает запрета на работу. И СМИ – иностранные агенты, они продолжают свою работу, они продолжают свою деятельность. Нет, это не эквивалент запрета на работу", – заявил Песков.

В списке иноагентов числятся такие организации, как "Голос Америки", "Радио Свобода", "Проект медиа", телеканал "Настоящее время", "Кавказ. Реалии", "Сибирь. Реалии", "Фактограф", "Idel. Реалии", "Крым. Реалии" и "Север. Реалии".

В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность.

Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.

Маркировка на территории России материалов СМИ, выполняющих функции иноагента, призвана информировать читателя о том, что они преследуют интересы других государств.

