Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
Мосгорсуд наложил запреты на действия сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, которые признаны в РФ иностранными агентами, до решения вопроса о признании этих организаций экстремистскими. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Судьей вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК и ФЗПГ (признаны НКО-иноагентами)", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что подробная информация о запретах не подлежит разглашению, так как рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. Все данные будут направлены представителям сторон.
Решение суда означает, что пока рассматривается дело о признании вышеназванных организаций экстремистскими, им запрещено публиковать материалы в Сети, организовывать митинги и принимать участие в выборах и референдумах, а также проводить большинство операций с банковскими счетами. Нарушения чреваты привлечением к административной ответственности и штрафами.
26 апреля в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по вопросу признания ФБК, ФЗПГ и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Следующее заседание назначено на 29 апреля.
Ранее сообщалось, что деятельность движения "Штабы Навального" приостановлена. По информации прокуратуры, поводом для ограничительных мер стало продолжение противоправной деятельности и проведение незаконных массовых публичных акций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: