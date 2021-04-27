Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК

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Мосгорсуд наложил запреты на действия сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, которые признаны в РФ иностранными агентами, до решения вопроса о признании этих организаций экстремистскими. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судьей вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК и ФЗПГ (признаны НКО-иноагентами)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подробная информация о запретах не подлежит разглашению, так как рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. Все данные будут направлены представителям сторон.

Решение суда означает, что пока рассматривается дело о признании вышеназванных организаций экстремистскими, им запрещено публиковать материалы в Сети, организовывать митинги и принимать участие в выборах и референдумах, а также проводить большинство операций с банковскими счетами. Нарушения чреваты привлечением к административной ответственности и штрафами.

26 апреля в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по вопросу признания ФБК, ФЗПГ и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Следующее заседание назначено на 29 апреля.

Ранее сообщалось, что деятельность движения "Штабы Навального" приостановлена. По информации прокуратуры, поводом для ограничительных мер стало продолжение противоправной деятельности и проведение незаконных массовых публичных акций.