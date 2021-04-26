Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального за продолжение акций

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Деятельность движения "Штабы Навального" приостановлена из-за продолжения ими несогласованных акций. Об этом сообщает ТАСС.

"На основании статей 9 и 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" решением прокурора Москвы от 26 апреля приостановлена деятельность общественного движения "Штабы Навального", – заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как уточнили в надзорном органе, решение вводится до рассмотрения Московским городским судом дела по заявлению о ликвидации некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ (признаны НКО-иноагентами) и запрете деятельности указанного общественного движения.

По информации прокуратуры, поводом для ограничительных мер стало продолжение противоправной деятельности и проведение незаконных массовых публичных акций.

Также уточняется, что организаторам деятельности движения, на которое ранее были наложены приостанавливающие ограничения, грозит штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Участникам – от 500 до 1 тысячи рублей.

В марте в Госдуму внесли законопроект о создании банка данных экстремистских материалов. Общая база потребуется для проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

