Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального за продолжение акций

Фото: ТАСС/Юрий Кочетков/EPA
Деятельность движения "Штабы Навального" приостановлена из-за продолжения ими несогласованных акций. Об этом сообщает ТАСС.
"На основании статей 9 и 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" решением прокурора Москвы от 26 апреля приостановлена деятельность общественного движения "Штабы Навального", – заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Как уточнили в надзорном органе, решение вводится до рассмотрения Московским городским судом дела по заявлению о ликвидации некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ (признаны НКО-иноагентами) и запрете деятельности указанного общественного движения.
По информации прокуратуры, поводом для ограничительных мер стало продолжение противоправной деятельности и проведение незаконных массовых публичных акций.
Также уточняется, что организаторам деятельности движения, на которое ранее были наложены приостанавливающие ограничения, грозит штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Участникам – от 500 до 1 тысячи рублей.
В марте в Госдуму внесли законопроект о создании банка данных экстремистских материалов. Общая база потребуется для проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: