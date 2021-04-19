Роскомнадзор предупредил об ответственности за призывы к митингам

18:39
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Роскомнадзор предупредил владельцев соцсетей, СМИ и других интернет-платформ о крупных штрафах за распространение информации о несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве напомнили о недопустимости распространения подобной информации и потребовали незамедлительно удалять все связанные с этим материалы.
Кроме того, там уточнили, что, согласно статье 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка доступа к противоправной информации может повлечь за собой штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
В том случае если нарушение происходит повторно, штраф увеличивается до одной десятой размера суммы годовой выручки компании.
Ранее в России предложили ограничить места проведения митингов. Отмечается, что публичные акции могут быть организованы в любых местах в соответствии с действующим законодательством, однако в случаях, когда акции проходят на оживленных улицах и площадях, это может ограничивать передвижение и деятельность тысяч граждан.
Данную проблему предложено решить определением специальных площадок для проведения акций.
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