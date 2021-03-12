В Госдуме предложили ввести штрафы за использование флагов РФ на незаконных акциях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут ввести административную ответственность за использование государственного флага на несанкционированных акциях. Такое предложение на имя главы МВД Владимира Колокольцева направил депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что сейчас уголовное и административное законодательство предусматривает ответственность за надругательство над государственными символами и за нарушение порядка их официального использования.

В то же время ни под уголовную, ни под административную ответственность не подпадает использование флага страны участниками несанкционированных акций. По мнению Федорова, использование флага в этом случае можно трактовать как посягательство на достоинство государственного символа.

Законодатель предлагает наказывать за такое действие штрафами, аналогичными тем, что применяются за нарушение порядка официального использования государственных символов – от 2 до 3 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России.

Закон усиливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению полиции, ФСБ, органов государственной охраны, органов, которые проводят федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.

Согласно закону, штраф за такое правонарушение увеличивается для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений – от 10 до 20 тысяч рублей.