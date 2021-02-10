Госдума приняла закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Госдума приняла закон о штрафах за неповиновение правоохранительным органам и силовикам на митингах. Автором проекта стал депутат Дмитрий Вяткин.
Согласно проекту, штрафы за подобное нарушение для граждан составляют до 2–4 тысяч рублей, а при повторном нарушении штраф может увеличиться до 20 тысяч рублей. Также нарушителя могут арестовать на 15 суток или выписать постановление об обязательных работах от 40 до 120 часов.
Также штрафные санкции могут быть введены за перечисление денежных средств для организации публичного мероприятия. За это физическое лицо может заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, юрлицо – от 50 до 100 тысяч рублей, должностное лицо – от 15 до 30 тысяч рублей.
Для организаторов, которые берут незаконную спонсорскую помощь или не отчитываются по установленной форме, вводятся штрафы для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 70 до 200 тысяч рублей.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Сообщалось, что в отношении их участников были составлены 4,9 тысячи дел, большинство из которых – за нарушение установленного порядка организации. Всего арестованы 972 человека, оштрафованы 1 232 человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: