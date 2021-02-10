Госдума приняла закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Госдума приняла закон о штрафах за неповиновение правоохранительным органам и силовикам на митингах. Автором проекта стал депутат Дмитрий Вяткин.

Согласно проекту, штрафы за подобное нарушение для граждан составляют до 2–4 тысяч рублей, а при повторном нарушении штраф может увеличиться до 20 тысяч рублей. Также нарушителя могут арестовать на 15 суток или выписать постановление об обязательных работах от 40 до 120 часов.

Также штрафные санкции могут быть введены за перечисление денежных средств для организации публичного мероприятия. За это физическое лицо может заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, юрлицо – от 50 до 100 тысяч рублей, должностное лицо – от 15 до 30 тысяч рублей.

Для организаторов, которые берут незаконную спонсорскую помощь или не отчитываются по установленной форме, вводятся штрафы для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 70 до 200 тысяч рублей.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Сообщалось, что в отношении их участников были составлены 4,9 тысячи дел, большинство из которых – за нарушение установленного порядка организации. Всего арестованы 972 человека, оштрафованы 1 232 человека.

