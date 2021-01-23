В МВД пообещали расследовать факты нарушений на несанкционированных акциях

14:13
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство будет расследовать факты провокаций и неподчинения законных требованиям полиции на несанкционированных акциях. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"...каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку", – заявила представитель МВД.
Ранее о незаконности массовых акций предупредили в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.
Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявили в Главном управлении МВД по Москве. В столичной полиции уточнили, что провокации и попытки провести несогласованные массовые мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.
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