В МВД пообещали расследовать факты нарушений на несанкционированных акциях

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство будет расследовать факты провокаций и неподчинения законных требованиям полиции на несанкционированных акциях. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"...каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку", – заявила представитель МВД.

Ранее о незаконности массовых акций предупредили в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.

Также об ответственности за участие в неправомерных акциях объявили в Главном управлении МВД по Москве. В столичной полиции уточнили, что провокации и попытки провести несогласованные массовые мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку.

