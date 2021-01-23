Роспотребнадзор предупредил о риске заражения COVID-19 на массовых акциях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что массовые несанкционированные акции в столице могут спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы очень боимся, что вся ситуация и та стабилизация, которую мы достигли, может откатиться назад из-за массовых акций. У нас режим повышенной готовности не снят. И все массовые мероприятия запрещены", – заявила специалист.

По словам Андреевой, подобные акции представляют угрозу для безопасности горожан. Она напомнила, что среди всех выявленных случаев коронавируса в Москве 39% были у бессимптомных пациентов.

Глава столичного управления Роспотребнадзора объяснила, что снижения заболеваемости по COVID-19 в городе удалось добиться за счет разобщения, каникул и того, что многие жители столицы уезжали на время новогодних праздников.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал недопустимым проведение несогласованной акции 23 января. Он заявил, что в городе удалось добиться снижения заболеваемости по коронавирусу за счет ограничений массовых мероприятий, а также назвал циничными попытки привлечь к акциям детей.

