Роспотребнадзор предупредил о риске заражения COVID-19 на массовых акциях

09:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что массовые несанкционированные акции в столице могут спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы очень боимся, что вся ситуация и та стабилизация, которую мы достигли, может откатиться назад из-за массовых акций. У нас режим повышенной готовности не снят. И все массовые мероприятия запрещены", – заявила специалист.
По словам Андреевой, подобные акции представляют угрозу для безопасности горожан. Она напомнила, что среди всех выявленных случаев коронавируса в Москве 39% были у бессимптомных пациентов.
Глава столичного управления Роспотребнадзора объяснила, что снижения заболеваемости по COVID-19 в городе удалось добиться за счет разобщения, каникул и того, что многие жители столицы уезжали на время новогодних праздников.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал недопустимым проведение несогласованной акции 23 января. Он заявил, что в городе удалось добиться снижения заболеваемости по коронавирусу за счет ограничений массовых мероприятий, а также назвал циничными попытки привлечь к акциям детей.
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