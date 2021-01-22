Собянин назвал недопустимым проведение несогласованной акции 23 января

17:04
Собянин призвал воздержаться от участия в несогласованной акции 23 января
Сергей Собянин призвал воздержаться от участия в несогласованной акции 23 января.
"Уважаемые горожане! Ситуация с коронавирусом в Москве внушает осторожный оптимизм. С пониманием определенных рисков было отменено дистанционное обучение школьников, увеличена до 50% максимальная заполняемость театров и кинозалов, но должен сказать, что риски остаются крайне серьезными", – отметил глава города.
Он обратил внимание на то, что ситуация в европейских странах развивается драматически. По словам Собянина, в государствах Старого Света больницы переполнены тяжелобольными людьми и вводятся жесткие ограничения. В связи с этим глава города призвал соблюдать те требования санитарных врачей, которые имеются сейчас.
"Важно для того, чтобы мы могли как можно скорее победить пандемию, важно для сохранения здоровья и жизни москвичей. На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимой", – сказал Собянин.
Он также назвал циничным попытки массового вовлечения несовершеннолетних в эту акцию. Собянин призвал родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам.
"Я обращаюсь к организаторам и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге, – воздержитесь от участия в нем. Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе. Хочу выразить надежду, что нам удастся сохранить тренд на улучшение эпидситуации и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Спасибо, друзья", – отметил Собянин.
Ранее о незаконности массовых акций предупредили в Генпрокуратуре РФ. Отмечается, что призывы к участию в незаконных массовых акциях образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.
ГУ МВД по Москве также сообщило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. В столичной полиции заявили, что попытки провести несогласованную акцию, а также любые провокационные действия со стороны ее участников расценят как угрозу общественному порядку. Такие действия будут немедленно пресекаться. Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
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