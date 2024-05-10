Свыше 400 детей примут участие в благотворительном Пасхальном фестивале 12 мая

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

12 мая в Музее Победы состоится Пасхальный фестиваль детского творчества, в котором примут участие около 400 ребят. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФГБУК "Музей Победы".

Уточняется, что мероприятие пройдет в 19-й раз и объединит музыкальные, танцевальные, театральные коллективы, а также юных мастеров декоративно-прикладного искусства.

Программа стартует в 12:15 с мастер-классов по художественной лепке, росписи деревянных игрушек, оригами, бумажной пластике и другим видам прикладного искусства.

С 13:00 до 14:20 в зале "Жуков" гостей ждут концерт детских коллективов и солистов. Сразу после до 15:00 пройдет вручение памятных подарков и дипломов.

В этот же день на Красной горке пройдет мастер-класс по росписи свадебных кокошников. Гостям расскажут об исторических и современных обычаях, связанных с праздником создания новой семьи. В конце народный артист России Александр Галибин проведет дискуссию об истории Москвы.